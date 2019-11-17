‘Felsefeyi Kavramak’ konulu söyleşi OSM’de gerçekleşti

Sakarya Büyükşehir Kültür sanat etkinlikleri ‘Felsefeyi Kavramak’ konulu söyleşi ile devam etti.

Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirilen etkinlikte Prof. Dr. Ayhan Bıçak kültür sanat dostlarıyla buluştu. Prof. Dr. Ayhan Bıçak, “Felsefenin önemli özelliklerinden bir tanesi ne olduğunu anlayamamamızın güç olmasıdır. Herkes felsefe hakkında görüş bildirir ama felsefecilerde dahil olmak üzere bu konuda bir görüş birliği yoktur. Bizler bir türlü felsefeyi kavrayamadık. Kavrayamadığımız şey felsefenin nasıl işlediğidir. Felsefe kavramak dediğimizde felsefinin yapısından bahsediyorum. Felsefenin ortaya çıkış şartı elimizde ne tür bir bilgi varsa bu bilginin güvenilir olmadığını kabul etmektir. Burada yapılacak iş eldeki bilginin nasıl güvenilir olduğunu ispat etmektir. Eğer bunu yapamıyorsak felsefe yapamayız” dedi.

Bıçak, “İnsan düşüncesi ve kültürel yapımız, toplumsal hayatı sürdürebilirliğimiz bilgelik temelli bir düşünceye dayanır. Bunun tarihi insanlık tarihinde 100 bin yıl öncesine kadar gidebilir. Bilgeliğin temel kabulü ise hakikatin bize verildiğidir. Yani hakikati tanrı bir şekilde bize vermiştir ve insanların görevi hakikati anlamak, hakikate göre yaşamaktır. Burada yapmamız gereken verili olanı anlamaktır, verili olana bir katkı eklemek değildir. Bu konuda felsefe açısından durum hakikat verilmiş değil keşfedilmemiş olmasıdır. Dolayısıyla felsefeciler evrensel hakikati keşfetmekle yükümlüdür” diye konuştu.

SAKARYA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:12

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