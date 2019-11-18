Teknokent Projesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yatırım desteği

Sakarya Teknokent’te geliştirilen ArGe projesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından büyük yatırım desteği geldi.

2017 yılında Sakarya Teknokent bünyesinde ArGe faaliyetlerine başlayan Sağlamİş firmasının geliştirmiş olduğu “Yüksek Verimli Yem Sürücüsü (FEEDERFLEX)” projesi, KOSGEB Teknolojik Ürün Destek Programı kapsamında yatırım desteği alarak, bölge içerisinde Teknolojik Ürün Belgesi ve en yüksek Teknoyatırım Desteği alan firmalar arasında yerini aldı.

Sakarya Teknokent Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen proje lansmanında; Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş, Sanayi ve Teknoloji İl Şube Müdürü Mustafa Aydın, Teknokent Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Emin Altundemir, Teknoloji Transfer Ofisi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörü Yüksek Mühendis Ayşenur Atakav Değer, Sağlamİş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Bozdurgut, Genel Müdürü Dursun Ali Kara, SAÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ekrem Büyükkaya, Eksada Dış Ticaret Danışmanlık ve Yazılım A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Sinan Esen, Genel Müdür Yardımcıları Dr. Ayşegül Karataş ve Dr. Halil Şimdi yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Şakir Görmüş, Teknokent bünyesinde ArGe faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen ürünün Teknokent Destek Programı ile seri üretimine geçirilecek olmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Alınan bu desteğin diğer firmalara örnek olacağını kaydeden Görmüş, Sakarya’nın önemli markalarından olan Sakarya Teknokent ve ADAPTTO’nun sanayiyi, üniversiteyi ve toplumu aynı paydada birleştirerek, uzmanlığını akademisyenlere, öğrencilere ve firmalara sunmaya devam edeceğini ifade etti. Sakarya sanayisinde alınacak her mesafenin küresel rekabette Türkiye’yi üst basamaklara taşıyacağını belirten Prof. Dr. Görmüş, “Ülkemizi ileriye taşıyacak anahtar; Teknoloji, ArGe, tasarım ve inovasyondur” dedi.

Sakarya Teknokent’in bölgede ARGE, tasarım ve inovasyonun merkezi konumunda olduğunu ve oluşturduğu yeni iş modeli ile çıktı odaklı bir yönetim modeli geliştirdiğini belirten Prof. Dr. Görmüş, bunun çıktılarını almaya başladıklarını ifade etti. Görmüş, “2014 yılında kurduğumuz ADAPTTO Teknoloji Transfer Ofisi toplamda ulaştığı 100 milyon TL’lik desteği ile 120’den fazla TÜBİTAK ve 100’ den fazla öz kaynaklı ARGE projesinin gerçekleşmesini sağlamıştır. Sakarya Teknokent firmalarının ulaştığı ihracat rakamları 6 milyon dolara ulaşmıştır. Sakarya Teknokent ve ADAPTTO’nun hizmet bölgesi her geçen gün büyümekte, destek hizmetlerimiz artmaktadır. Bu kapsamda sadece Sakarya ilinde bulunan sanayicilere değil Eskişehir, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Gebze’ye kadar taranan tüm bölgede ArGe çalışmalarına akademisyenlerimiz eşliğinde destek verilmeye devam edilmektedir” diye konuştu.

Toplantıda söz alan Sakarya Sanayi ve Teknoloji İl Şube Müdürü Mustafa Aydın, bu başarının diğer firmalar ile paylaşılarak yol gösterici olması gerektiğini ifade ederek, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantılarının bunun için uygun bir platform olduğunu belirtti. Sağlamİş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Bozdurgut, Sakarya Teknokent’te 2017 yılında başlayan ArGe çalışmalarının sonuçlarını kısa sürede aldıklarını ve geliştirilen “FEEDERFLEX” markalı ürünlerinin ‘TÜR’ belgesi ve ‘Yerli Malı’ belgesi sahibi olduğunu söyledi. Gerek ithalatın önünü kesme, gerek yüksek ihracat potansiyeline sahip olması sebebi ile FEEDERFLEX besi yemi iletme sisteminin ülke ekonomisine ciddi katma değer yaratacağını söyleyen Bozdurgut, birçok işletmenin benzer projelere mesafeli bakmaları sebebi ile desteklerden yararlanamadıklarını ifade etti.

Sağlamİş A.Ş. Genel Müdürü Dursun Ali Kara, Teknoyatırım Destek Programına başvuru sürecinin yoğun çalışmalar neticesinde gerçekleştiğini belirterek, proje yazımında sağladıkları destekten ötürü Eksada A.Ş. yetkilileri Doç. Dr Sinan Esen, Dr. Ayşegül Karataş ve Dr. Halil Şimdi ile teknik destek aldıkları Prof. Dr. Ekrem Büyükkaya’ya ve Yüksek Mühendis Ayşenur Atakav Değer’e teşekkürlerini iletti. Toplantı, firma yetkililerinin proje paydaşlarına verdikleri teşekkür plaketleri takdimi ile sona erdi.

SAKARYA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:46

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.