Sapanca’da Sağlıklı Yaşam için farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Sapanca’da 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla farkındalık adına “Sağlıklı Yaşam” yürüyüşü düzenlendi.

Sapanca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşe Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuru Dede, İlçe Sağlık Müdürü Arzu Ayan Bostancı, Sapanca Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zafer Levent Soyhan, öğretmeler, sağlık personeli ve öğrenciler katılım sağladı.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, “Sağlık için insanların her gün yürümesi gerekli. Günümüz hastalığı olan diyabetin önüne geçmek için başta çocuklarımız, yetişkinlerimiz beslenme alışkanlıklarına dikkat etmeli. Spor her zaman insanların yaşamında olmalı. Bizde sağlıklı yaşam adına bu farkındalık yürüyüşünü gerçekleştirdik” dedi.

Düzenlenen yapılan açıklamalarda, “Günümüzde 425 milyondan fazla insan diyabetle yaşamaktadır. Bu bireylerin çoğu; düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesi yoluyla hastalığa yakalanma riskinin büyük oranda önlenebilir olduğu Tip 2 diyabetli hastalardır. Ailelerin, Tip 2 diyabet için değiştirilebilir risk faktörlerini önlemede kilit rolü vardır ve sağlıklı bir yaşam tarzı yaşamak için eğitim, kaynaklar ve uygun ortamlarla desteklenmelidirler. Hala diyabetle yaşayan 2 kişiden 1’i tanı almamıştır ve bu bireylerin çoğu Tip 2 diyabetlidir. Diyabetin komplikasyonlarını önlemek ve sağlıklı sonuçlara ulaşmak için erken tanı ve tedavi önemlidir” ifadelerine yer verildi.

SAKARYA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:13

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