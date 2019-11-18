4 adet hırsızlık olayın failleri yakalandı: 2 tutuklama

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde 4 adet hırsızlık yapan 2 şahıs yakalanması sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Suçla Sinerjik Mücadele’ projesi kapsamında Karasu ilçesinde meydana gelen 4 adet hırsızlık olayını araştırmaya başladı. İnceleme yapan polis ekipleri, hırsızlık olayından 16 adet suç kaydı bulunan A.K. (18) ve 3 adet suç kaydı bulunan E.M.'yi (18) tespit etti. Şahıslar yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:13

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