SUBÜ’lü öğrenciler zeytinyağı kalite kriterlerini öğrendiler

SUBÜ Turizm Fakültesi tarafından 3’üncüsü gerçekleştirilen Gastronomi Sohbetleri’nde öğrenciler zeytinyağının üretiminden kalitesine kadar birçok konuda bilgi sahibi oldular.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi Sohbetleri’nin üçüncüsü “Duyusal Analiz ve Zeytinyağı Tadımı” etkinliğiyle gerçekleştirildi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fügen Durlu Özkaya; zeytin ve zeytinyağının fiziksel ve kimyasal özellikleri, kalite kriterleri ve zeytinyağı üretim aşamaları gibi konularına ilişkin bilgilerini fakülte öğrencileri ve akademisyenleriyle paylaştı. Zeytinyağı tadımının gerçekleştirildiği etkinlikte, öğrenciler ve akademisyenler zeytinyağının kalite kriterlerine ilişkin yorumlarını paylaştılar.

Etkinlik, SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık tarafından Prof. Dr. Fügen Durlu Özkaya’ya plaket takdimiyle tamamlandı. Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen Gastronomi Sohbetleri, 4 Aralık tarihinde Prof. Dr. Arif Bilgin tarafından gerçekleştirilecek olan “Osmanlı Saray Mutfağı” konu başlıklı eğitimle devam edecek.

SAKARYA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:46

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.