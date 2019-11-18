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Sakarya’nın Karasu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Plaj Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C. idaresindeki 10 D 0352 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen H.T.'ye çarptı. Yaralı H.T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

SAKARYA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:46

YATSI 19:09

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