Sakarya’nın Karasu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Kaza, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Plaj Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C. idaresindeki 10 D 0352 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen H.T.'ye çarptı. Yaralı H.T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
SAKARYA
18 Kasım 2019 Pazartesi
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