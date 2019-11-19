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‘Fuat Sezgin ve Bilim Dünyamız’ AKM’de konuşulacak

İHA

Sakarya Büyükşehir Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri 20 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek 'Fuat Sezgin ve Bilim Dünyamız' konulu panel ile devam edecek. Adapazarı Kültür Merkezinde (AKM) düzenlenecek program saat 19.00'da başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri 20 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek ‘Fuat Sezgin ve Bilim Dünyamız’ konulu panel ile devam edecek. Adapazarı Kültür Merkezinde (AKM) düzenlenecek program saat 19.00’da başlayacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Fuat Sezgin ve Bilim Dünyamız’ konulu panel ile devam edecek. Yapılan açıklamada; “Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında 20 Kasım Çarşamba günü ‘Fuat Sezgin ve Bilim Dünyamız’ paneli gerçekleştirilecektir. Adapazarı Kültür Merkezi’nde (AKM) saat 19.00’da başlayacak programa Prof. Dr. Mustafa Kaçar, Prof. Dr. Bedizel Aydın, Prof. Dr. Mehmet Yaşar Ertaş ve Doç. Dr. Tuncay Zorlu konuşmacı olarak katılacak. Programa tüm kültür sanat dostları davetlidir” denildi.

SAKARYA

19 Kasım 2019 Salı

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