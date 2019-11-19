‘Fuat Sezgin ve Bilim Dünyamız’ AKM’de konuşulacak

Sakarya Büyükşehir Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri 20 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek ‘Fuat Sezgin ve Bilim Dünyamız’ konulu panel ile devam edecek. Adapazarı Kültür Merkezinde (AKM) düzenlenecek program saat 19.00’da başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Fuat Sezgin ve Bilim Dünyamız’ konulu panel ile devam edecek. Yapılan açıklamada; “Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında 20 Kasım Çarşamba günü ‘Fuat Sezgin ve Bilim Dünyamız’ paneli gerçekleştirilecektir. Adapazarı Kültür Merkezi’nde (AKM) saat 19.00’da başlayacak programa Prof. Dr. Mustafa Kaçar, Prof. Dr. Bedizel Aydın, Prof. Dr. Mehmet Yaşar Ertaş ve Doç. Dr. Tuncay Zorlu konuşmacı olarak katılacak. Programa tüm kültür sanat dostları davetlidir” denildi.

SAKARYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:45

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.