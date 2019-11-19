Sakarya'da erik ağacı Kasım ayında meyve verdi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bir vatandaşın bahçesinde bulunan erik ağacının zamansız meyve verişi herkesi şaşırttı.

Hava sıcaklıklarının normalinin üstünde seyrettiği Kaynarca ilçesinde, bahçelerde bulunan erik ağaçları Kasım ayında meyve verdi. Turnalı Mahallesinde yaşayan İsmail Teke isimli vatandaş bahçesinde erik ağaçlarının meyve vermesine şaşırdığını dile getirerek, "Geçen yıl bu zamanlar sobaları yakmaya başlamıştık, bu sene havalar sıcak gidiyor. Normalde bahar ayında erik topladığımız mahsul bu sene kasım ortasında erik verdi. Ağacı 7 yıl önce bahçeme dikmiştim. Bu yıl ilk defa, ikinci kez çiçek açıp ürün verdi. İlginç bir durum. Görenler, hayret ediyor" diye konuştu.

SAKARYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:14

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