400 çocuğun giydirilmesi için maç oynadılar

SakaryaGİAD tarafından ‘Bir Mont Bir Bot’ sloganıyla gerçekleştirilen ve sosyal sorumluk projesi olan futbol turnuvası düzendi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Genç Girişimciler ve İşadamları Derneği (SakaryaGİAD) tarafından yürütülen ‘Bir Mont Bir Bot’ sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde gerçekleştirilen Futbol Turnuvası final maçına katıldı. Başkan Yüce, projeye destek olan firmalar ile finalist olan takıma ödüllerini takdim etti. Serdivan’da özel bir halı sahada düzenlenen programda Vali Ahmet Hamdi Nayir, Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, TÜGİK Genel Sekreteri Tanzer Polat Yılmaz, SakaryaGİAD Başkanı Gökhan Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile daire müdürleri yer alırken, final karşılaşması öncesinde Milli takımın emektar futbolcuları gösteri maçı oynadı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında 400 ihtiyaç sahibi çocuğun kışlık mont ve botlarının tedarik edilmesi amacı ile düzenlenen ve Süper Lig Hakemi Fırat Aydınus’un yönettiği final müsabakasını İdes Aydınlatma Takımını 41’lik skorla yenen Urgancıoğlu Takımı kazandı. Başkan Ekrem Yüce, tören sonrası aynı sahada düzenlenen SATSO 7. Meslek Komitesi 20192020 Fuat Saygılı Sezonu Futbol Turnuvasının da başlama vuruşunu gerçekleştirdi.

Final müsabakası sonrası açılış konuşması yapan SakaryaGİAD Başkanı Gökhan Korkmaz, “Bir sosyal sorumluluk projesi olarak yürütülen "Bir Bot Bir Mont" kampanyası çerçevesinde SakaryaGİAD ile TÜGİK takımları arasındaki açılış maçıyla başlayan futbol turnuvasının bugün finaline gelmiş bulunmaktayız. Başta Sayın Valimiz olmak üzere bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum. Sakarya’ya yeni bir STK kazandırdığımız için bizimle birlikte yola çıkan değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. SakaryaGİAD olarak her daim şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Turnuvaya katılım sağladığınız için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kadim geleneğin bir parçası olan sosyal sorumluluk anlayışını sporla bütünleştirip güzel bir organizasyona imza atan SakaryaGİAD’ı tebrik eden Başkan Ekrem Yüce, “Dayanışma, paylaşma, yardımlaşma bizim kültürümüzün önemli bir sacayağı, birlik ve beraberliğimizin en güzel resmidir. Çok şükür Sakarya; sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan, mazlumun her zaman yanında olan bir şehir. İş dünyamız, STK’larımız ve gönüllü hemşehrilerimiz dayanışmanın, paylaşmanın ve yardımlaşmanın bilinciyle hareket ediyor, sosyal sorumluluk projelerinin en güzel örneklerini sergiliyor. ‘Bir Mont Bir Bot’ sloganıyla gerçekleştirilen proje için SakaryaGİAD Başkanı Gökhan Korkmaz ve yönetimini kutluyorum. Katılan tüm takım ve sporcuları tebrik ediyorum. Şehrimizde sosyal sorumluluk anlayışı inşallah her daim var olmaya devam edecek. Rabbim bu güzel birlikteliğimizi baki kılsın” dedi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir ise yaptığı açıklamada, “Bu projeyle genç iş insanlarımızın geçen yıldan bu yana sayıyı biraz daha büyüttüklerini görüyoruz. İmkanı olmayan kişilere yaklaşan kış aylarında destek olabilmek için gayretlerini ortaya koyan ve bunu yaparken de kendi üyeleri arasında da birlik, beraberlik duygusuna önem vermeleri, uzun süre hatırda kalacak böylesi bir turnuvayla da bunu zamana yayma düşünceleri çok güzel bir davranıştır. Gelecek yıl SakaryaGİAD’ın iki senelik öncülüğüne tabi olarak Sakarya Ligi adı altında daha geniş kapsamlı bir organizasyonu inşallah yine birlikte gerçekleştirmiş olacaklar. Bu turnuvaya destek veren bütün takımları, sporcularımızı tebrik ediyorum. SakaryaGİAD’ın bütün üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum, bu önemli günde onları yalnız bırakmayan TÜGİK’in merkezinden ve diğer illerden gelen misafirlerimize hoş geldiniz derken, bu tür sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek vereceğimizi de belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

