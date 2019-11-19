400 çocuğun giydirilmesi için maç oynadılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

400 çocuğun giydirilmesi için maç oynadılar

İHA

SakaryaGİAD tarafından 'Bir Mont Bir Bot' sloganıyla gerçekleştirilen ve sosyal sorumluk projesi olan futbol turnuvası düzendi.

400 çocuğun giydirilmesi için maç oynadılar

SakaryaGİAD tarafından ‘Bir Mont Bir Bot’ sloganıyla gerçekleştirilen ve sosyal sorumluk projesi olan futbol turnuvası düzendi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Genç Girişimciler ve İşadamları Derneği (SakaryaGİAD) tarafından yürütülen ‘Bir Mont Bir Bot’ sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde gerçekleştirilen Futbol Turnuvası final maçına katıldı. Başkan Yüce, projeye destek olan firmalar ile finalist olan takıma ödüllerini takdim etti. Serdivan’da özel bir halı sahada düzenlenen programda Vali Ahmet Hamdi Nayir, Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, TÜGİK Genel Sekreteri Tanzer Polat Yılmaz, SakaryaGİAD Başkanı Gökhan Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile daire müdürleri yer alırken, final karşılaşması öncesinde Milli takımın emektar futbolcuları gösteri maçı oynadı.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında 400 ihtiyaç sahibi çocuğun kışlık mont ve botlarının tedarik edilmesi amacı ile düzenlenen ve Süper Lig Hakemi Fırat Aydınus’un yönettiği final müsabakasını İdes Aydınlatma Takımını 41’lik skorla yenen Urgancıoğlu Takımı kazandı. Başkan Ekrem Yüce, tören sonrası aynı sahada düzenlenen SATSO 7. Meslek Komitesi 20192020 Fuat Saygılı Sezonu Futbol Turnuvasının da başlama vuruşunu gerçekleştirdi.
Final müsabakası sonrası açılış konuşması yapan SakaryaGİAD Başkanı Gökhan Korkmaz, “Bir sosyal sorumluluk projesi olarak yürütülen "Bir Bot Bir Mont" kampanyası çerçevesinde SakaryaGİAD ile TÜGİK takımları arasındaki açılış maçıyla başlayan futbol turnuvasının bugün finaline gelmiş bulunmaktayız. Başta Sayın Valimiz olmak üzere bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum. Sakarya’ya yeni bir STK kazandırdığımız için bizimle birlikte yola çıkan değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. SakaryaGİAD olarak her daim şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Turnuvaya katılım sağladığınız için teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kadim geleneğin bir parçası olan sosyal sorumluluk anlayışını sporla bütünleştirip güzel bir organizasyona imza atan SakaryaGİAD’ı tebrik eden Başkan Ekrem Yüce, “Dayanışma, paylaşma, yardımlaşma bizim kültürümüzün önemli bir sacayağı, birlik ve beraberliğimizin en güzel resmidir. Çok şükür Sakarya; sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan, mazlumun her zaman yanında olan bir şehir. İş dünyamız, STK’larımız ve gönüllü hemşehrilerimiz dayanışmanın, paylaşmanın ve yardımlaşmanın bilinciyle hareket ediyor, sosyal sorumluluk projelerinin en güzel örneklerini sergiliyor. ‘Bir Mont Bir Bot’ sloganıyla gerçekleştirilen proje için SakaryaGİAD Başkanı Gökhan Korkmaz ve yönetimini kutluyorum. Katılan tüm takım ve sporcuları tebrik ediyorum. Şehrimizde sosyal sorumluluk anlayışı inşallah her daim var olmaya devam edecek. Rabbim bu güzel birlikteliğimizi baki kılsın” dedi.
Vali Ahmet Hamdi Nayir ise yaptığı açıklamada, “Bu projeyle genç iş insanlarımızın geçen yıldan bu yana sayıyı biraz daha büyüttüklerini görüyoruz. İmkanı olmayan kişilere yaklaşan kış aylarında destek olabilmek için gayretlerini ortaya koyan ve bunu yaparken de kendi üyeleri arasında da birlik, beraberlik duygusuna önem vermeleri, uzun süre hatırda kalacak böylesi bir turnuvayla da bunu zamana yayma düşünceleri çok güzel bir davranıştır. Gelecek yıl SakaryaGİAD’ın iki senelik öncülüğüne tabi olarak Sakarya Ligi adı altında daha geniş kapsamlı bir organizasyonu inşallah yine birlikte gerçekleştirmiş olacaklar. Bu turnuvaya destek veren bütün takımları, sporcularımızı tebrik ediyorum. SakaryaGİAD’ın bütün üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum, bu önemli günde onları yalnız bırakmayan TÜGİK’in merkezinden ve diğer illerden gelen misafirlerimize hoş geldiniz derken, bu tür sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek vereceğimizi de belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

SAKARYA

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:42
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında 500 bin TL’lik hasar oluştu
YEREL HABERLER Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında 500 bin ...
6 adet Rüzgar Enerji Santralleri çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER 6 adet Rüzgar Enerji Santralleri çalışmaları devam ...
600 öğretmen doğa yürüyüşü yaptı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: “Eğitim her şeyin başında gelir”
YEREL HABERLER 600 öğretmen doğa yürüyüşü yaptı Sakarya Büyükşehir ...
Sakarya'da erik ağacı Kasım ayında meyve verdi
YEREL HABERLER Sakarya'da erik ağacı Kasım ayında meyve verdi
Ferizli’de 12 bin 800 metrelik güzergahlar yenilendi
YEREL HABERLER Ferizli’de 12 bin 800 metrelik güzergahlar yenilendi
SUBÜ'lü öğrenciler endüstriyel tasarımları incelediler
YEREL HABERLER SUBÜ'lü öğrenciler endüstriyel tasarımları ...
‘Fuat Sezgin ve Bilim Dünyamız’ AKM’de konuşulacak
YEREL HABERLER ‘Fuat Sezgin ve Bilim Dünyamız’ AKM’de konuşulacak
Sürücünün 3 otomobile çarptığı anlar, sosyal medyada 'canlı yayında'
YEREL HABERLER Sürücünün 3 otomobile çarptığı anlar, sosyal medyada ...
Alkollü sürücü 3 kişinin yaralandığı kazayı canlı yayınlamış
YEREL HABERLER Alkollü sürücü 3 kişinin yaralandığı kazayı canlı ...
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
İtfaiye’den baca temizliği uyarısı
YEREL HABERLER İtfaiye’den baca temizliği uyarısı
SUBÜ’lü öğrenciler zeytinyağı kalite kriterlerini öğrendiler
YEREL HABERLER SUBÜ’lü öğrenciler zeytinyağı kalite kriterlerini ...
Doğaseverler Akyazı’da yürüyüş yaptı
YEREL HABERLER Doğaseverler Akyazı’da yürüyüş yaptı
Hendek´te yangın; 2 çocuk öldü
YEREL HABERLER Hendek´te yangın; 2 çocuk öldü
Sakarya'da ev yangınında 2 çocuk yanarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sakarya'da ev yangınında 2 çocuk yanarak hayatını ...
Yangına müdahaleye giden itfaiye otomobil ile çarpıştı Yangında samanlık kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Yangına müdahaleye giden itfaiye otomobil ile ...
Cansız bedenine denizde ulaşılan genç son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Cansız bedenine denizde ulaşılan genç son yolculuğuna ...
4 adet hırsızlık olayın failleri yakalandı: 2 tutuklama
YEREL HABERLER 4 adet hırsızlık olayın failleri yakalandı: 2 ...
Turizm Rehberliği bölümünün gelenekselleşen kahvaltısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Turizm Rehberliği bölümünün gelenekselleşen ...
Hendek’te asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Hendek’te asfalt çalışmaları devam ediyor
Sapanca’da Sağlıklı Yaşam için farkındalık yürüyüşü düzenlendi
YEREL HABERLER Sapanca’da Sağlıklı Yaşam için farkındalık yürüyüşü ...
Teknokent Projesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yatırım desteği
YEREL HABERLER Teknokent Projesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından ...
Fındıklık bahçesinde kavanoz ve bidonlara saklanmış 9 kilo esrar ele geçirildi Sakarya'da ki uyuşturucu operasyonunda 2 kardeş tutuklandı
YEREL HABERLER Fındıklık bahçesinde kavanoz ve bidonlara saklanmış 9 ...
Sakarya’da zincirleme kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Sakarya’da zincirleme kaza: 3 yaralı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X