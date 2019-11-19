Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2020 bütçesi 1 milyar 430 milyon lira

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Olağan Meclis Toplantısı’nda belediyenin 2020 yılı bütçesi 1 milyar 430 milyon TL olarak belirlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce başkanlığında gerçekleştirildi. Bir önceki oturuma ait 4 gündem maddesi karara bağlandı. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarıları incelenerek oy çokluğuyla kabul edildi. Programda konuşan Başkan Ekrem Yüce, meclis toplantısının hayırlı olmasını temenni ederek Büyükşehir ve SASKİ’nin 2020 bütçesinin 1 milyar 430 milyon TL olarak belirlendiğini duyurdu.



3 projeye ödül

Açıklamalarına Özbekistan gezisindeki 3 ödülden bahseden Başkan Yüce, “Hareketli bir hafta geçirdik ve büyük gurur yaşadık. 17 ülkeden toplam 2 bin 200 projenin katıldığı yarışmada 180 proje finale kaldı. Büyükşehir Belediyemizin 3 projesi özel ödüle layık görüldü. Sizlere bu projeleri şöyle açıklayabilirim; Avrasya Mühendislik Özel Ödülü’nde birinciliği Karasu İnsansız Atıksu Arıtma Tesisi aldı. Avrasya Mimarlık Özel Ödülü üçüncülüğünü Sapanca Doğal Yaşam ve Sağlık Vadisi Projesi ile elde ettik. Avrasya Şehircilik Özel Ödülü üçüncülüğünü TÜRKSOY Kültürler Köyü Projesi ile aldık. Bu ödüllerin alınmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bu gurur tüm Sakarya'mızındır” dedi.



Sakarya çok kültürlü bir yapıya sahip

Başkan Ekrem Yüce konuşmalarında, “Bildiğiniz gibi 2021 Türk Dünyası Kültür Başkentine adayız. Özbekistan’daki temaslarımızda bu adaylığımızı pekiştirmek ve Semerkant şehri ile kardeş şehir protokolü imzalamak da gündemimizdeydi. Bizim için verimli bir geziydi. Tarihi, kültürel bağlarımızın olduğu soydaşlarımız ile bir arada olmak, ata topraklarında bulunmak bizler için güzel bir deneyim oldu. 2021 yılı için neden en uygun aday olduğumuzu anlattık. Sakarya, 72 milletten insanın bulunduğu, çok kültürlü bir yapıya sahip. Bu milletlerin her biri şehrimizde huzur içinde birlikte yaşıyor. Bu durum bizi Kültür Başkentliği için en uygun adaylardan biri yapıyor. İnşallah Kültür Vadisi projesini de hayata geçireceğiz” sözlerine yer verdi.



Şehrimize ekonomik değer katacak

Başkan Yüce sözlerinin devamında, “Burada dönemsel olarak işbirliğini ve kültürel ortaklığı pekiştirmek için çalışmalarımızı başlattık. Özbekistan temaslarımızda ayrıca Semerkant şehri ile ‘Kardeş Şehir’ protokolü imzaladık. Ekonomik, kültürel ve turistik iş birliğini artıracak olan bu protokolün şehrimize ekonomik katkı sağlayacağına inanıyorum. Buhara’da tarih ile bir araya geldik. Sakarya’da bulunan tüm vatandaşlarımıza selam ilettiler. 11 Kasım’da gerçekleştirdiğimiz meclis toplantısında aldığımız bazı kararları bütçe komisyonuna iletmiştik 141516 Kasım’da gerçekleştirilen Peyzaj fuarına katılarak orada önemli bir yer edindik. 3 günlük fuarda 1600 kişiyi standımızda ağırladık. Fidan A.Ş. artık faaliyete geçti ve hizmet veriyor. Faaliyette olduğumuz süre boyunca fuarlara katılmaya devam edeceğiz. Gerekli çalışmalar ve destekler başladı. Bu meclisimizin tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Herkese hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.



Bütçe belirlendi

Büyükşehir ve SASKİ’nin 2020 yılı bütçesi 1 milyar 430 milyon TL olarak belirlendi. Büyükşehir’in 2020 bütçesi 780 milyon TL olurken; SASKİ’nin 2020 bütçesi 650 milyon TL olarak belirlendi. Başkan Ekrem Yüce, Büyükşehir Belediyesi’nin yeni dönem bütçesinin hayırlı olmasını temenni etti.

SAKARYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:14

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