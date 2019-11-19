SAÜ Öğretim üyesi Gümüşkaya, otizme yönelik farkındalığa dikkat çekti

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Özlem Gümüşkaya, otizme yönelik farkındalığa dikkat çekerek otizm erken yaşta daha kolay kabullenebildiğini belirtti.



Otizmli çocuklarla ilgili geçilen haftalarda bir ilköğretim okulunda yaşanan olaylar, ülke gündeminde yer aldı. Konuya ilişkin açıklama yapan SAÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Gümüşkaya, otizmin doğru şekilde herkese anlatılmasının farkındalık açısından çok faydalı olacağını söyledi. Otizmin bir hastalık olmadığını, otizmli çocukların farklı özellikleri bulunduğunu vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Gümüşkaya, “Otizmli çocukların ve ailelerinin neler yaşadıkları ile ilgili bilgilerin herkese verilmesi gerekiyor. Genel olarak otizm farklılıkları ile ilgili bilgilendirmeler yapılmalı” diye konuştu.



Küçük yaşlarda kabullenme daha fazla

Bu farklılıkları anlatmada ve kabullenmede erken yaşın önemine dikkat çeken Gümüşkaya, “Erken çocukluk döneminde, örneğin okul öncesi dönemde tüm çocuklar otizmli çocuklarla birlikte büyümeli. Otizmli çocuklarla diğer çocuklar aynı eğitim ortamında bulunurlarsa, aslında o farklılıklarla ilgili fazla bir şey yapmaya da gerek kalmıyor. Küçük çocuklar çok kabullenici olduğundan, bu farklılıkları kabul ederek hayatlarına devam ediyorlar“ şeklinde konuştu.



Önyargıları kırmak gerek

Okul yöneticilerine, öğretmenlere ve velilere de çağrıda bulunan Gümüşkaya, otizmli veya diğer farklı çocukların bulunduğu sınıflarda tüm öğrencilerin bilgilendirilmesinin doğru olacağını kaydetti. Yapılacak bilgilendirmenin uzmanlarca gerçekleştirilmesinin önemine işaret eden Dr. Öğretim Üyesi Gümüşkaya, “Bu yönde bir çalışma yapılıp yapılmadığını bilemiyoruz ancak, bilgilendirme çalışmaları sırasında ise bazen önyargıların daha da arttığı gözlemlenebiliyor. Bu konuda dikkatli olunmalı” dedi.



Doğru davranışları model alabilirler

Otizmli çocuklarla tipik gelişim gösteren çocukların aynı ortamda bulunmasının avantajlarından ve dezavantajlarından bahseden Özlem Gümüşkaya, “Ortak eğitim almak hem otizmli çocuklar için hem de normal gelişim gösteren çocuklar için bir avantaj. Çocuklar bu sayede farklılıklara saygı göstermeyi öğreniyorlar. Otizmi zaten bir hastalık olarak görmüyoruz. Onları farklı özellikleri olan bireyler olarak görüyoruz. Onlarla birlikte yaşayarak aslında hem hoşgörülü olmayı öğreniyorlar hem de saygıyı öğreniyorlar. Belki ailelerini bile eğitebiliyorlar. Bu durum otizmli çocuklar için de sosyalleşme açısından en önemli unsurlardan bir tanesi. Çünkü sadece otizmli bireylerle birlikte olduklarında, doğru davranışları model alma fırsatları çok fazla olmuyor. Normal okullarda akranlarıyla birlikte okuduklarında akranlarının davranışlarını model alma fırsatları oluyor. Sosyalleşmeleri, topluma kazandırılmaları ve toplumun da eğitilmesi için bir fırsat oluyor. Çünkü o çocuklar büyüyecekler ve yetişkin olacaklar. Daha önceden bu bireylerle oldukları için ileri zamanlarda toplumda farklılık kazandıracak bireyler olarak yetişkin olacaklar” ifadelerini kullandı.

SAKARYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:14

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