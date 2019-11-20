Elmalı Gölet’inde depolanacak su 3 bin 130 dekar tarım arazisini sulayacak

Sakarya’da Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Merkez Elmalı Gölet’inin, gövde dolgusu tamamlanarak su tutmaya başladığını müjdeleyen Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, gölette depolanacak su ile 3 bin 130 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya iline yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Sakarya ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamakta. Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “Gölsu” projesi kapsamında Sakarya ili de nasibini aldı.

Bu kapsamda Merkez Elmalı Gölet’inin tamamlanarak su tutulduğunu müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, gövde dolgusu tamamlanarak su tutmaya başlayan gölette depolanacak su ile 3 bin 130 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıkladı. Temelden 29 metre yüksekliğe sahip Elmalı Gölet’inin 1,18 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizen Aydın, “Elmalı Gölet’inin temelden yüksekliği 29 metre olup 1,18 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Sakarya Merkez Elmalı Gölet’inin sulamasının da tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte ürün çeşit ve kalitesinde artış sağlanacak olup 2019 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 617 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

SAKARYA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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