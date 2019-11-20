Karasu'da yapılan uygulamalarda bin 72 kişiye GBT yapıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekipleri 1 hafta içerisinde yaptıkları uygulamada bin 72 şahsa GBT yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Karasu İlçe Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve trafik uygulamalarına devam ediyor. İlçede polis ekipleri 1 haftada bin 72 şahsa Genel Bilgi Toplama (GBT) yaptı. Yapılan GBT'lerde çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan polis ekipleri internet kafeler başta olmak üzere umumi açık yerleri denetlemelerine hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

SAKARYA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:44

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.