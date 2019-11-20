'Çocuk Hakları Sokağı' açılışa hazır

Adapazarı Belediyesi tarafından Şeker Mahallesinde yapımı tamamlanan Çocuk Hakları Sokağı açılış için gün sayıyor.

Adapazarı Belediyesi’nin yeni dönem projeleri arasında yer alan Çocuk Hakları Sokağında çalışmalar tamamlandı. Şeker Mahallesi’nde Barış Manço Parkı’nın yanında bulunan Çocuk Hakları Sokağı açılışa hazırlanırken, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mutlu Işıksu, Adapazarı çocuklarını ve ailelerini çok sevindirecek bir çalışmayı hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Oyun oynamanın bir çocuk hakkı olduğunu ve çocukların başka birçok hakları bulunduğunu aktaran Başkan Işıksu, “Oyun bir çocuk hakkıdır, çocuklarımızın en temel ihtiyaçlarından biridir. Çocuklar oyun oynarken merak eder, araştırır, eğlenir, paylaşır, kendini ifade eder, deneyimler, öğrenir. Çocuğun hareket etme biçimi olan oyun, ona fiziksel gelişimi için ortam sunarken, problem çözme ve sosyalleşme gibi bilişsel becerilerinin gelişmesine de yardımcı olur. Çocuğun kendisini iyi hissetmesi, mutlu olmasını sağlayan oyun, aynı zamanda çocuğun mental gelişimine de katkı sağlar. Bizler de çocuklarımız için Çocuk Hakları Sokağı’nı hayata geçirdik ve Dünya Çocuk Hakları Günü’ne sokağımızı yetiştirdik. Resmi açılışı da ara tatilden hemen sonra yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Çocuk Hakları Sokağı projesinin amacından söz eden Başkan Mutlu Işıksu, “Çocuklarımıza haklarını bilecekleri, güvenli bir sokakta düşlerini gerçekleştirecekleri, hayata daha özgür ve kendine güvenen bireyler olarak hazırlanacakları, ekranla değil akranlarıyla büyüyecekleri bir ortam sağlayarak Adapazarı’nın çocuk dostu şehir hüviyeti kazanmasını amaçladık ve Şeker Mahallemizde çok güzel bir sokağı, Büyükşehir Belediyemizin desteği ile trafiğe kapatarak başlattığımız çalışmaları tamamlamış durumdayız” dedi.

Proje kapsamında gerçekleşen çalışmalardan bahseden Başkan Işıksu, “Engelli hemşehrilerimizin ve çocuklarımızın erişilebilirliğine uygun olarak 100’e yakın farklı kalemlerde çok hassas bir çalışma gerçekleştirdik. Alanımızda zemin oyunları (güneş sistemi, palyaço, iskelet, insan güneş saati, pusula saati), Eğitici Panolar, bilgi panoları ve spor alanları yer alıyor. Sokağımız güvenlik tedbirleri alınarak 24 saat gözetim altında bulunduruluyor. Projemizde, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü ve BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme hükümleri ile ilgili de bilgiler yer alıyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde her zaman şenlik ortamında bir çalışma yapacağız. Bu vesile ile çocuklar bizim bugünümüz ve geleceğimizin teminatı. Tüm çocuklarımızın 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

SAKARYA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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