SAÜ’de Temel Sanat Eğitimi Sergisi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin hazırladığı “Temel Sanat Eğitimi Sergisi” açıldı.

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde düzenlenen sergide, öğrencilerin Temel Sanat Eğitimi dersinde dönem içinde yaptıkları çalışmalar yer aldı. Sergide öğrencilerin renk, doku, nokta, ışık, gölge gibi çalışmalarından oluşan yaklaşık 500 eserin yer aldığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Gülseren Budumlu, eserleri üreterek sunmanın ve sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dr. Öğr. Üyesi Budumlu, ayrıca bir taraftan sanat temellerini sağlam bir şekilde edinen ve özgün çalışmalarla sanatçı olma yolunda ilerleyen, diğer taraftan ise sektöre yönelik öğrenciler yetiştirdiklerini vurguladı.

Sergi 29 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

SAKARYA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:44

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.