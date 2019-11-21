Sakarya\u2019n\u0131n Pamukova il\u00e7esinde bir fabrikan\u0131n kalorifer dairesinde meydana gelen patlamada 1 i\u015f\u00e7i a\u011f\u0131r yaraland\u0131. Olay, Pamukova il\u00e7esi Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi \u00fczerinde bulunan bir s\u00fct fabrikas\u0131n\u0131n kalorifer dairesinde meydana geldi. Hen\u00fcz belirlenemeyen bir nedenle fabrikan\u0131n kalorifer dairesinde patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 25 ya\u015f\u0131ndaki Bayram \u015eadi T. isimli i\u015f\u00e7i a\u011f\u0131r yaralan\u0131rken fabrikan\u0131n b\u00fcy\u00fck bir k\u0131sm\u0131 da y\u0131k\u0131ld\u0131. Patlama esnas\u0131nda \u00e7\u0131kan yang\u0131n ise itfaiye ekiplerince kontrol alt\u0131na al\u0131narak s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fc. A\u011f\u0131r yaral\u0131 i\u015f\u00e7i olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekiplerince yap\u0131lan ilk m\u00fcdahale sonras\u0131nda Sakarya \u00dcniversitesi E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine kald\u0131r\u0131larak tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131. \u0130\u015f\u00e7inin durumunun kritik oldu\u011fu \u00f6\u011frenilirken, polis konu ile ilgili inceleme ba\u015flatt\u0131.