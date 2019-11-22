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Kazada 2 kız kardeş öldü, anneleri ve kuzenleri yaralı

DHA

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, minibüs ile otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada Melisa (7) ve Kardelen (11) Şahin kardeşler yaşamını yitirdi, anneleri ve 2 kuzenleri yaralandı. 

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, minibüs ile otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada Melisa (7) ve Kardelen (11) Şahin kardeşler yaşamını yitirdi, anneleri ve 2 kuzenleri yaralandı. 
Kaza, dün akşam, Limandere kavşağında meydana geldi. Karasu yönüne giden M.U.'nun kullandığı 34 LC 0519 plakalı minibüs ile Yasemin Tekbıyık yönetimindeki 59 UG 091 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Kardelen Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Kardelen'in annesi Yasemin Tekbıyık, kardeşi Melisa Şahin ve kuzenleri Barış Demirelli (20) ile Nail Karpuz (16) ise ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Melisa Şahin de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

SAKARYA

22 Kasım 2019 Cuma

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