SGM'de 'Şiddetle Mücadelede Neredeyiz?' konulu seminer gerçekleşecek

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle 25 Kasım Pazartesi günü saat 16.00’da ‘Şiddetle Mücadelede Neredeyiz?’ konulu seminer SGM’de düzenlenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle 25 Kasım Pazartesi günü saat 16.00’da ‘Şiddetle Mücadelede Neredeyiz?’ konulu seminer düzenlenecek. Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenecek programa Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Yadigar Ekerbiçer konuşmacı olarak katılacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüm vatandaşların ‘Şiddetle Mücadelede Neredeyiz?’ konulu seminere davetli olduğu belirtildi.

SAKARYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:17

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