Başkan Yüce, Büyükelçi ve Başkomsolosları ağırladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya’ya gelen büyükelçi ve başkonsolosları konuk etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Sakarya Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Diplomasi Zirvesi için şehre gelen büyükelçi ve başkonsolosları konuk etti. MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun ve üyelerinin de yer aldığı görüşmede Başkan Yüce, Sakarya’ya ilişkin bilgiler paylaşarak, Sakarya motiflerinin işlendiği hediyeyi takdim etti.

Başkan Yüce, Sakarya’yı Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan şehir olarak tanımlayarak, “Birçok farklı kültürden insanların yaşadığı şehrimizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Gerek tarım gerekse sanayi konusunda şehrimiz ülkenin önde gelen şehirlerinden. Ayrıca turizm konusunda da farklı doğal güzellikler şehrimizde bulunuyor. Yeni dönemle birlikte tarım alanında ülkemize örnek oluşturacak projeler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan doğal güzelliklerimizi tanıtarak turizm verilerimizi daha da yükselteceğiz. Kardeşlik şehri Sakaryamız'a her zaman bekleriz. Burası sizlerin de evidir” dedi.

SAKARYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:17

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