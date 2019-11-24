Başkan Babaoğlu’ndan Hendek’e yatırım daveti

Uluslararası Diplomasi Zirvesi kapsamında Sakarya’ya gelen büyükelçiler, maslahatgüzarlar ve ticaret ataşeleriyle Bayraktepe’de buluşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Hendek, tam bir yatırım cennetidir” diyerek sanayi ve turizm yatırımına davet etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen, “Uluslararası Diplomasi Zirvesi” kapsamında Sakarya’ya gelen büyükelçiler, maslahatgüzar ve ticaret ataşeleri Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nun misafiri oldu. Başkan Babaoğlu’nun ev sahipliğinde Bayraktepe Tesislerinde düzenlenen toplantıya MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Diplomatik İlişkiler Komite Başkanı Zeki Güvercin, İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Süleyman Sercan Candan, Hendek Belediye Başkan Yardımcıları Hüdaverdi Bahadır ile Hızır Çağrı Güngör, MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun ve yönetimi, MÜSİAD komite üyeleri ile Bayraktepe Derneği Başkanı Özcan Nalbant ve yönetimi katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Babaoğlu, Hendek’in birliği, hoşgörüsü ve kültürel dokusuyla kardeşlik şehri olduğunu anlatarak, “Tarihi ve kültürü ile kadim bir huzur şehri olan Hendek; sanayisi, tarımı ve doğal güzellikleri başta olmak üzere eğitimde, kültürde, sporda ve sanatta fark oluşturmaktadır. İş dünyası bizim yüz akımız, gurur kaynağımızdır. İş dünyamızla el ele vererek hep birlikte daha çok üretim ve daha çok istihdam için çalışıyoruz. Bu işbirliği ve Hendek’in coğrafi konumunun getirdiği avantajlar her gün yeni yatırımların kapılarını aralamaktadır" dedi.

Babaoğlu, “Yetişkin iş gücü, dünya standartlarında üretim imkanları ve inovasyon çalışmaları yapabilme olanaklarının bulunduğu Hendek birbirinden değerli fırsatları yatırımcılara sunmaktadır. Üretim ve bilimin ışığında dev yatırım alanlarının ve nitelikli sanayinin ev sahibi olan şehrimiz tam bir yatırım cennetidir. Hendek sanayi yatırımları dışında herkesin hayran kaldığı doğal güzellikleriyle doğa turizmi yatırımları için çok müsait konumdadır. Bu bakımdan yaylalarımız başta olmak üzere tüm doğal güzelliklerimiz konaklama, eğlence ve yazkış turizmi açısından altın fırsatlarıyla yatırımcılarını beklemektedir. Gönül birliğimizin bulunduğu tüm ülkelerimizin yatırımcılarını sanayi ve turizm alanında Hendek’e davet ediyorum” diye konuştu.

Babaoğlu, “Verimli topraklarına, insan gücü, kalite ve teknoloji ile hayat veren şehrimiz, tarihi değeri ve tarihsel özellikleriyle geleceğe ışık tutmaktadır. Hendek genç ve dinamik nüfusunun sağladığı sosyal sermaye gücüyle ekonomik kalkınmasını sürdürmektedir. ‘Hendek’i keşfet’ parolasıyla işbirliğimizin artacağı ve geleceğe hep birlikte adım atacağımız platformlarda bir arada olmayı umut ediyorum” şeklinde konuştu.

Babaoğlu’nun konuşmasının ardından Hendek’in güzelliklerinin ve avantajlarının sunumlar yapılırken, heyete çeşitli bilgiler verildi.

SAKARYA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:19

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