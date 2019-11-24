OSM’de ‘Siyasetnamelerde Yönetim Ahlakı’ konuşulacak

Sakarya Büyükşehir Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Siyasetnamelerde Yönetim Ahlakı’ söyleşisi ve imza günü programı ile devam edecek.

25 Kasım Pazartesi günü Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirilecek etkinlikte Dr. Abdülkadir Aksoy kültür sanat dostları ile buluşacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Siyasetnamelerde Yönetim Ahlakı’ başlıklı söyleşi ve imza günü etkinliği ile devam edecek. 25 Kasım Pazartesi günü OSM’de gerçekleştirilecek etkinliğe Dr. Abdülkadir Aksoy konuşmacı olarak katılacak. Tüm hemşerilerimiz söyleşi ve imza günü etkinliğine davetlidir” ifadelerine yer verildi.

SAKARYA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:19

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