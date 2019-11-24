Çözüm Masası vatandaşların sorunlarına çözüm olmaya devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası şehrin dört bir yanında vatandaşların sorunlarına çözüm olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Çözüm Masası ekipleri Adapazarı, Serdivan, Hendek, Akyazı, Pamukova ve Geyve ilçelerinde açtığı stantlarla vatandaşlara hem hizmet tanıtımları yaparken hem de vatandaşların taleplerini alıyor.

Çözüm Masasından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası olarak 7/24 prensibiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. ALO 153 telefon hattımızın yanı sıra vatandaşlarımızla birebir görüşerek taleplerini alıyor, ilgili birimlerimize iletiyor ve takibini yapıyoruz. Bu kapsamda Adapazarı, Serdivan, Hendek, Akyazı, Pamukova ve Geyve ilçelerimizde açtığımız stantlarla vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hizmet tanıtımlarını yapmanın yanı sıra doğrudan iletişimle istek ve şikayetlerini ilgili birimlere aktararak sorunlarına çözüm olmaya çalıştık. Belirlediğimiz takvim dahilinde şehrimizin diğer ilçelerinde vatandaşlarımızla buluşmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya ve onlarla hareket etmeye, çözümün bir parçası olmaya devam edeceğiz. Vatandaş ile belediye arasında köprü vazifesi gören Çözüm Masası, vatandaşlarımızın daha kolay ve daha iyi hizmet almasını sağlamak amacıyla çalışmalarına hızla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

SAKARYA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:19

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