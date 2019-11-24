Hendek’te öğretmenler günü kutlamaları

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Hendek’te 24 Kasım Öğretmenler günü Atatürk anıtına çelenk sunma töreniyle kutlandı. Kutlamalar iki ayrı etkinlikle Pazartesi günü devam edecek.

Cumhuriyet meydanında bulunan Atatürk anıtı önünde gerçekleşen çelenk sunma törenine Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Süleyman Sercan Candan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sabri Doğan, daire müdürleri, bürokratlar, muhtarlar, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sabri Doğan tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu. Tören sonunda Başkan Babaoğlu ve protokol öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğretmenler günü kutlamaları kapsamında 25 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da Hendek Ticaret Merkezinde program gerçekleştirilecek. Başkan Babaoğlu ise aynı gün saat 18.30’da Sindoma Düğün Salonunda öğretmenler onuruna düzenleyeceği yemeğe tüm öğretmenleri davet etti.

SAKARYA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:19

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