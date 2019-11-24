Pazarcı esnafının ıspanak için verdiği tepki görenleri gülümsetti

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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bir pazarcının geçtiğimiz haftalarda yaşanan zehirli ot olayının artından satışı durma noktasına gelen ıspanak için tezganı koyduğu yazı görenleri gülümsetti.

Cuma günleri ilçe halk pazarında sebze satan Serdar Othan, sergisine, “Eğme başını dik dur sana iftira atanlar utansın eyy Ispanak” yazısını koydu. Sattıkları ıspanakta hiçbir problem bulunmadığını söyleyen Othan, hasadı kendilerinin yaptıklarını, çıkan haberler sonrasında ıspanak satışı durma noktasına geldiği için böyle bir yazı yazdığını belirtti.

SAKARYA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:19

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