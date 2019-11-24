Karasu’da eğlence mekanlarına asayiş uygulaması: 3 gözaltı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince eğlence merkezlerine yapılan uygulamalar kapsamında mekanlarda çalışan 47 kadın hakkında tahkikat başlatıldı. 11 kadına sınır dışı işlemlerinin de başlatıldığı denetimlerde 3 kişi ise gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, TEM ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karasu ilçesinde bulunan eğlence merkezlerine asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleşen uygulamalar kapsamında eğlence mekanlarına eşzamanlı baskınlar düzenleyen polis ekipleri, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaparak işletmelerin belgelerini de kontrol etti.

Ekiplerce gerçekleşen denetimlerde eğlence merkezlerinde çalışan 47 kadın hakkında tahkikat başlatıldı. 11 kadının ise sınır dışı için işlemlerine başlanırken, haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi de polis ekiplerince gözaltına alındı.

SAKARYA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:19

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