Sonbahar doğa yürüyüşleri sona erdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, HendekTurnalık parkuru ile sona erdi.

16 kilometre uzunluğundaki parkurda doğaseverler, doğal güzellikler arasında yürüyüş yaparak keyifli bir Pazar gününü geride bıraktı. 8 hafta boyunca şehrin birbirinden farklı eşsiz güzelliklerinin keşfedildiği Sonbahar Doğa Yürüyüşlerine toplam bin 800 doğasever katıldı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca yürüyüşlere ilgi gösteren tüm Sakaryalılar'a teşekkür edildi.

Sonbahar Doğa Yürüyüşlerinin tamamlanmasıyla ilgili Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sonbahar Doğa Yürüyüşlerimizi HendekTurnalık\Çiğdem parkuru ile tamamladık. 8 hafta boyunca şehrimizin eşsiz güzelliklerine doğru yolculuk yaptığımız yürüyüşlerimize katılan tüm doğaseverlere teşekkür ederiz. İnşallah önümüzdeki dönemde de yürüyüşlerimizde buluşacak, şehrimizi eşsiz güzelliklerini keşfetmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

SAKARYA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

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