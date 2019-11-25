Büyükşehir yol yenileme çalışmaları devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacıoğlu Mahallesi Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesi’nde başlatılan yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Proje kapsamında yağmursuyu ve içmesuyu altyapısının yanı sıra kaldırımlar yenilenecek, aydınlatmaları bölgeye yakışan bir duruma getirilecek. Asfalt çalışmalarıyla birlikte Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesi yeni yüzüne kavuşacak. Bin metre uzunluğa sahip caddede ikamet eden esnaflar ve mahalle sakinleri yenileme çalışmalarından oldukça memnuniyet duyduğunu ifade etti. 40 yıldır Hacıoğlu Mahallesi’nde yaşadığını ifade eden Bayram Şenyüz “Bugün yapılan çalışmalar gelecekte de minnetle anılacaktır. Bu cadde bizim çocuklarımıza miras kalacak. Yenileme çalışmaları başlayan caddemiz inşallah bölgeye değer katacak. Çalışmaların neticesinde yolumuz genişleyecek ve araç geçişlerinde inşallah sıkıntı yaşamayacağız. Yeni yüzüne kavuşacak kaldırımlarımızla bölge halkı artık caddemizi daha çok tercih edecek” dedi.

Çalışmaların halk ve belediye işbirliğinde devam ettiğini dile getiren Mahalle esnaflarından Doç. Dr. Ali Arslan ise, “Biz mahalle esnafları olarak yolun yenileneceğini öğrendiğimizde Başkanımız Ekrem Yüce’den bir takım taleplerde bulunduk, ihtiyaçlarımızı dile getirdik. Yapılan görüşmede hiçbir fikrimiz göz ardı edilmedi. Bugün yapılan çalışmalar halk ve belediye işbirliği içerisinde gerçekleşmeye devam ediyor. Caddemiz tamamlandığında inşallah Sakarya’da örnek bir cadde olacak. Biz mahalle esnafı olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Bir yerin gelişmesi ve işlerin kusursuz ilerlemesi için öncelikle altyapısının iyi olması kanaatindeyim. Bugün yapılan çalışmalarda da görüyorum ki kusursuz bir altyapı çalışması için ekipler yoğun bir mesaiyle çalışıyor. Burada yapılan her hizmet mahallemize değer katacaktır. Çalışmaların başlaması talimatını veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’ye ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SAKARYA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

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