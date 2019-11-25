SAÜ’de Osmanlı’da Bilim tartışılacak

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Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Merkezi (OSAMER) tarafından düzenlenen “Osmanlı Bilimi Sempozyumu” 4 Aralık’ta başlıyor.

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı kapsamında düzenlenen Osmanlı Bilimi Sempozyumu, 45 Aralık tarihlerinde Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. Sempozyumun açılışı 4 Aralık Çarşamba günü saat 11.00’de, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tahsin Görgün’ün “Osmanlı Düşüncesi ve Bilimi Araştırmalarında Yöntem Sorunu” başlıklı konferansıyla yapılacak.

İki gün sürecek sempozyumda “Osmanlı’da Bilim Tarihi Çalışmaları”, “Coğrafya, Haritacılık ve Denizcilik”, “Fen Bilimleri”, “AletEdevat”, “Osmanlı Biliminin Oluşmasında Siyasi, Sosyal, Çevresel ve Entelektüel Etkenler”, “Osmanlı Biliminin Diğer Medeniyetlerle İlişkisi”, “Osmanlı Bilimi Araştırmalarının Kaynakları”, “Osmanlı’da Bilim Eğitimi” ile “Uygulamalı Bilimler” konu başlıklarında alanında uzmanlarca yapılacak sunumlar yer alacak.

SAKARYA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

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