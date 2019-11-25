SUBÜ’lü personel ve öğrenciler doğa yürüyüşüne katıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) personel ve öğrencilerinden oluşan bir grup doğa yürüyüşüne başlayarak ilk yürüyüşlerini Kırcaali Yaylası’na gerçekleştirdiler.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi (SKS) Başkanlığı tarafından organize edilen yürüyüşe üniversitenin akademik, idari personelleri ve öğrencilerden oluşan 50 kişi katıldı. Esentepe Kampüsü T4 Fuar alanında toplanan grup belirlenen yürüyüş güzergahını takip ederek Kırcaali Yaylası’na ulaştı. Yürüyüş grubu mesire alanında müzik dinletisi ve ikramlar eşliğinde doğanın tadını çıkardılar.

Yürüyüş liderliğini gerçekleştiren Doç.Dr. Murat Çilli, daha sonra dönüş güzergahını da gruba tamamlatarak 9 kilometrelik yürüyüşü gerçekleştirmiş oldu. Üniversite SKS Başkanlığı benzer etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.

SAKARYA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:41

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.