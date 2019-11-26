Madde Bağımlılığı konferansı AKM’de

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SAÜEAH işbirliği ile düzenlenen sağlık konferanslarında ‘Madde Bağımlılığı’ konuşulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) işbirliği ile düzenlenen sağlık konferansları devam ediyor. Bu kapsamda ‘Madde Bağımlılığı’ konulu konferans katılımcılar ile buluşacak. 28 Kasım Perşembe günü, AKM’de gerçekleştirilecek programa Tıbbi Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Pelin Tanyeri konuşmacı olarak katılacak. Yapılan açıklamada, “28 Kasım Perşembe günü saat 14.00’da AKM’de gerçekleştirilecek ‘Madde Bağımlılığı’ konulu konferansımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir” ifadelerine yer verildi.

SAKARYA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:21

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