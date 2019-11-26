Toyota’dan Sakarya Üniversitesine robot hediyesi

Toyota Boshoku, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Makine Mühendisliği Bölümüne robot hediye etti.

Toyota Boshoku Üretim Mühendisliği Müdürü Edis Altun, birçok alanda kullanılmaya uygun olarak Japonya’da imal edilen ve uzun süredir Toyota Sakarya’da kullanılan robotu Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümüne hediye etti. Robotun çok uzun bir süre hizmet verebilecek şekilde tasarlandığını belirten Altun, “Robotumuz yaklaşık 20 kilogram yükü taşıyabiliyor, yüksek hızlı ve çok hassas çalışmalar yapabiliyor. Özellikle yapıştırıcı, yanma ve parlama içeren ortamlarda kıvılcım oluşmasına neden olmuyor” dedi.

SAÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Özsoy, robotun birçok yerde kullanılabileceğini, ancak Makine Mühendisliği bölümü olarak talaşlı imalat sektöründe kullanmayı düşündüklerini aktardı. Doç. Dr. Özsoy, “Robotun kolunun ucuna bir takım bağlayarak, metallerin veya alüminyum gibi bazı parçalar üzerinden talaş yağdırmak amacıyla kullanmayı düşünüyoruz. Robotu yükü bir yerden alıp bir yere koyma veya üç boyutlu malzeme yönetimi gibi endüstride her sektörde kullanabiliriz. Özellikle öğrencilerin alt yapı donanımları için kullanılabilir. Öğrencilerimizin derste gördükleri teorik alt yapının pratiğini de burada görebiliriz” diye konuştu.

SAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alp de robotun öğrencilerin çalışmaları için de kullanılabileceğini belirterek, öğrencilerin bitirme projesi, tasarım projesi ve benzeri alanlara dönük çalışmalar yapabileceklerini söyledi.

SAKARYA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:21

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