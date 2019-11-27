141 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu

Sakarya’da faaliyet gösteren özel okulda okuyan öğrenciler, okul çıkışından sonra başlayan mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya’da faaliyet gösteren özel okulda yemek yiyen çok sayıda öğrenci, akşam saatlerinde mide bulantısı, kusma ve ağrı şikayetleriyle aileleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma, Yenikent Devlet ve ToyotaSa Acil ve İlkyardım hastanelere getirilmeye başladı.

Dün akşam saatlerinde hastaneye başvuran öğrencilerin toplam sayısı 141 olduğu belirtildi. Hastanede tedavisi tamamlanan öğrenciler evlerine gönderilirken, 26'sının tedavisi sürdüğü belirtildi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle yemek ve su numuneleri alındığı belirtildi.

SAKARYA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:21

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