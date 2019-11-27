‘Zamanı Aşanlar’ sergisi OSM’de açılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri Anatolia Art Group tarafından hazırlanan Çağdaş Sanat Sergisi’nin açılışı ile devam edecek.

Bu kapsamda Figen Batı, Seda Dinçay, Dilek Gökdere, Filiz Hatipoğlu, Hatice Özkan ve Lale Şen’in çalışmalarından oluşan 2019 Göbeklitepe Yılı Zamanı Aşanlar isimli serginin açılışı 28 Kasım Perşembe günü saat 18.00’da Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 22 Aralık Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak sergiye ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sergimizin açılışına tüm Sakaryalı sanatseverler davetlidir” denildi.

SAKARYA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:21

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