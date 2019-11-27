Geyve Belediyesi ürünleri sanal pazara sundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Geyve Belediyesi ürünleri sanal pazara sundu

İHA

Geyve Belediyesi geleneksel metotlarla üretilen ürünleri sanal pazara sundu. Geyva markalı yöresel ürünler bugünden itibaren www.geyva.com.tr adresinden satın alınabilecek.

Geyve Belediyesi ürünleri sanal pazara sundu

Geyve Belediyesi geleneksel metotlarla üretilen ürünleri sanal pazara sundu. Geyva markalı yöresel ürünler bugünden itibaren www.geyva.com.tr adresinden satın alınabilecek.

Geyve Belediyesi’nin ülkeye rol model olan Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezinde geleneksel yöntemlerle üretilen Geyva markalı ürünleri sanal pazara sunuldu. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya tamamen yerli ve milli ürünlerin www.geyva.com.tr internet sitesi üzerinden satın alınabileceğini duyurdu. Satın alınan yöresel ürünler yurtiçine ücretsiz kargolanacak. Türkiye’ye rol model olan Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi’nde üretilen Geyva markalı ürünler bugünden itibaren online mağazasıyla hizmet vermeye başladı. Geyva markalı ürünler yurtiçine kargo ile ücretsiz gönderilecek.

Mağazamız hayırlı olsun
Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2014 yılında ilçemizin ürünlerine yeni pazarlar bulmak için çıktığımız markalaşma, tanıtım çalışmalarımız bugün çok farklı bir boyuta geldi. SATSO Kadın Girişimciler ve Sakarya Üniversitemiz ile birlikte hayata geçirdiğimiz Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezimizde kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle ürünler üretmeye başladık. Ülkenin farklı bölgelerinden talepler gelmeye başlayınca sanal pazarda ürün satmaya karar verdik. Yöresel ürünlere ulaşımı kolaylaştıran adımımızı attık. Geyva artık internet ortamında satılacak ve ülkenin dört yanına ücretsiz gönderilebilecek. Günümüzde doğal gıdaya ulaşmak çok kolay değil. Her şeyin fabrikasyon olduğu günümüzde geleneksel metotlarla üretilen ürünlerimizin herkese ulaşmasını istiyoruz. Geyve’nin verimli topraklarında yetişen meyve ve sebzeden üretilen ürünler tek tıkla satın alınabilecek. Yerli ve milli markamızın gelişimine, üreticilerimizin alın terine, emeğine katkı sunacak online mağazamız hayırlı olsun” dedi.

SAKARYA

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:51
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

En güzel okumaların adresi Faik Baysal
YEREL HABERLER En güzel okumaların adresi Faik Baysal
SUBÜ Kaynarca fakülteyesine atama
YEREL HABERLER SUBÜ Kaynarca fakülteyesine atama
Yabancı öğrenciler tarihi ve doğal güzelliklere konuk oldu
YEREL HABERLER Yabancı öğrenciler tarihi ve doğal güzelliklere konuk ...
Pamukova’da yollar genişliyor
YEREL HABERLER Pamukova’da yollar genişliyor
‘Zamanı Aşanlar’ sergisi OSM’de açılıyor
YEREL HABERLER ‘Zamanı Aşanlar’ sergisi OSM’de açılıyor
2019’da Sakarya’da 54 bin 244 dekar tarım arazisi sulandı
YEREL HABERLER 2019’da Sakarya’da 54 bin 244 dekar tarım arazisi ...
Sakarya'da 141 öğrenci zehirlendi
YEREL HABERLER Sakarya'da 141 öğrenci zehirlendi
Sakarya Çevik Kuvvet ekiplerinin tatbikatı nefes kesti Çevik Kuvvet ekipleri TOMA ve göz yaşartıcı gazlar ile eylemcilere müdahale etti
YEREL HABERLER Sakarya Çevik Kuvvet ekiplerinin tatbikatı nefes ...
141 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu
YEREL HABERLER 141 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle ...
Muhtar ve oğlunu yaralayan şüphelilerden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Muhtar ve oğlunu yaralayan şüphelilerden 1'i ...
Amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldüren şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldüren şahıs ...
Arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada muhtar ve oğlu yaralandı Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada muhtar ve ...
Gizemfrit emaye üretiminde dünya ikincisi Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük basın mensuplarıyla biraraya geldi
YEREL HABERLER Gizemfrit emaye üretiminde dünya ikincisi Gizemfrit ...
Sapanca’da şiddete dur programı
YEREL HABERLER Sapanca’da şiddete dur programı
Öğrencilerin ara tatilde adresi Sapanca SGM oldu
YEREL HABERLER Öğrencilerin ara tatilde adresi Sapanca SGM oldu
YHT seferlerini kısaltacak Doğançay ripajında çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER YHT seferlerini kısaltacak Doğançay ripajında ...
SAÜ’de uluslararası öğrencilere yönelik toplantı
YEREL HABERLER SAÜ’de uluslararası öğrencilere yönelik toplantı
Toyota’dan Sakarya Üniversitesine robot hediyesi
YEREL HABERLER Toyota’dan Sakarya Üniversitesine robot hediyesi
Madde Bağımlılığı konferansı AKM’de
YEREL HABERLER Madde Bağımlılığı konferansı AKM’de
Arabuluculuk için gittiği yerde amca oğlunun kurşunuyla hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Arabuluculuk için gittiği yerde amca oğlunun ...
Arabuluculuk yapması için çağrıldı, vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Arabuluculuk yapması için çağrıldı, vurularak ...
Sakarya’da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sakarya’da silahlı kavga: 1 yaralı
Sakarya’da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Sakarya’da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale ...
Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X