Yabancı öğrenciler tarihi ve doğal güzelliklere konuk oldu

Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen şehir tanıtım gezileri kapsamında farklı ülkelerden şehre okumaya gelen yabancı öğrenciler doğal ve tarihi güzellikleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen şehir tanıtım gezileri devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü yabancı öğrencilerine yönelik şehrin doğal ve tarihi güzelliklerine doğru yolculuk gerçekleştirildi. Serdivan Gölpark, Adakule, Kuvayı Milliye Müzesi, 2. Bayezıd Köprüsü ve Taraklı’yı gezen toplam 45 yabancı öğrenci şehri daha yakından tanıma şansı elde etti.

SAKARYA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:21

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