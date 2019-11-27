Sakarya’da FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

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Sakarya’da FETÖ/PDY’e yönelik devam eden soruşturma kapsamında Polis Akademisi ve Polis Koleji öğrencisiyken ilişikleri kesilen ve haklarında gözaltı kararı çıkartılan 8 şüpheliden 7’si yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Polis Akademisi ve Polis Koleji öğrencisiyken ilişikleri kesilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 8 şüpheliden 7’si yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

SAKARYA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:21

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