Sapanca'da doğa yürüyüşleri başladı

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, ilçe teşkilatı, meclis üyeleri daire müdürleri ve doğaseverler ile birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, belediye meclis üyeleri, teşkilat mensupları, daire müdürleri ve doğaseverler katılım sağladı.

Başkan Özen, “Spor demek sağlık demek. Sağlıklı bir yaşam için her gün 10 bin adım atılması gerekiyor. Gerçekleştirmiş olduğumuz doğa yürüyüşü ile bol oksijen ve temiz hava depolamış olduk. İnşallah bu doğa yürüyüşlerini rutin bir program haline getirerek sürekli yaparız. Doğanın incisi olan Sapanca’mızda doğa yürüyüşlerimizi zaman zaman dağ eteklerinde zaman zaman göl kenarında yapmayı hedefliyoruz” dedi.

10 Kilometrelik yürüyüş Kadıpınar, Şelale ve İstanbuldere istikametinde gerçekleşti. Sapanca’nın doğal güzellikleri arasında keyifli bir yürüyüş gerçekleştiren doğa severler yeni haftaya moral ve motivasyon depolayarak başlamış oldu.

SAKARYA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:22

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