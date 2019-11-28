AKM’de ‘Türkler Ortaya Çıkınca’ konferansı gerçekleşecek

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Büyükşehir Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında ‘Türkler Ortaya Çıkınca’ isimli konferans gerçekleşecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri, 29 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek ‘Türkler Ortaya Çıkınca’ isimli konferans ile devam edecek. AKM’de saat 19.00’da düzenlenecek programa Prof. Dr. Ahmet Taşağıl konuşmacı olarak katılacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’ın katılacağı ‘Türkler Ortaya Çıkınca’ konulu konferansımıza tüm kültür sanat dostları davetlidir” denildi.

SAKARYA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:22

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