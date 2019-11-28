Veri Bilimi ve Günümüzdeki Uygulamaları SAÜ'de konuşuldu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Bilişim Sistemleri Mühendisliği Topluluğu tarafından “Veri Bilimi ve Günümüzdeki Uygulamaları” adlı konferans düzenlendi.

SAÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesinde gerçekleşen konferansa Veri Bilimi Uzmanı Dr. Servet Ahmet Çizmeli konuşmacı olarak katıldı. Dr. Servet Ahmet Çizmeli, sunumunda veri bilimi ve veri teknolojileri hakkında bilgiler vererek, verilerin içinde bilgilerin olduğunu ancak gürültünün de var olduğunu söyledi. Çizmeli, “Veri bilimi, gürültüleri temizleyip temiz bir veri haline getirip insanlığın işine yarayacak şekilde işlenmesi ve sonuç olarak çıkartılması sanatıdır” dedi.

Veri biliminde İngilizcenin önemine değinen Çizmeli, “Veriler elimize gelmez, verileri temizlememiz gerekir. Yanlış veri varsa kaldırmamız, düzeltmemiz gerekir. Ham veriler bize bir şey ifade edecek şekilde çevrilmelidir. Veri bilimcisi insanı iyi anlamalı, bunun yanında bilgisayar programlamadan ve matematik istatistiklerinden iyi anlamalıdır. Bunları kullanırken veri kabiliyetlerini geliştirmelidir. Doğru sorular sorarak doğru veriler çıkartmalıdır. Veri bilimcilerin yaklaşık yüzde 70’i erkektir. Daha fazla kadın veri bilimcisi olmalıdır” diye konuştu.

SAKARYA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:22

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