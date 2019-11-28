SUBÜ üniversite tercih günlerine ev sahipliği yaptı

“Sakarya Üniversite Tercih Günleri Fuarı” Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ev sahipliğinde 18 üniversitenin katılımı ile gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi “Sakarya Üniversite Tercih Günleri” kapsamında üniversite öğrencisi adayları ve eğitimcileri bir araya getirdi. SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen fuara devlet ve vakıf üniversiteleri olmak üzere 18 üniversite katılarak stant açtı. Fuara katılan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, üniversitelerin stantlarını tek tek gezerek bilgi aldı.

Sakarya uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin standı da öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Öğrencilere 3+1 ve 7+1 eğitim modelleri ve dijitalleşme yönünde yapılan değişiklikler aktarıldı. Sakarya’nın birçok lisesinin ziyaret ettiği fuarda, binlerce öğrenci üniversite stantlarını gezerek bilgi aldı. Uzman eğitimciler tarafından üniversite öğrencisi adaylara ve rehber öğretmenlere yönelik; Üniversiteye Geçişte Yeni Sınav Sistemi, Sınav stresi ve Motivasyon, Yeni Sınav Sisteminde Başarı, Kariyer Planlama, Geleceğin Meslekleri ve Meslek Seçimi gibi birçok konuda eğitim seminerleri verildi.

Fuar 29 Kasım günü sona erecek.

SAKARYA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:22

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