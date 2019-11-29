Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir evde çıkan angın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 178. Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen veya yaralananın olmadığı konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:23

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