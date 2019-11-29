İş yerinde uyuşturucu eken bekçi tutuklandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan bir taş ocağına jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda, iş yerinde uyuşturucu ektiği tespit edilen bekçi yakalanarak tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehrin güven ve huzurlu bir şehir haline getirmek için kendisine ait sorumluluk bölgesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Suça ve suçlulara yönelik sürdürdüğü kararlı operasyonlar kapsamında gelen bir istihbaratı değerlendiren Jandarma KOM Şubeye bağlı narkotik ve Jasat ekipleri Geyve ilçesi Doğançay Örencik Mahallesi'nde faaliyet gösteren taş ocağında arama yaptı. Taş ocağına ait şantiye ve bekçi kulübesinde yapılan aramalar sonucunda 25 gram kenevir tohumu, yapraklarından arındırılmış vaziyette 130 kök kenevir bitkisi ve kavanozlar içerisinde 480 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

İş yerinde bekçi olarak çalışan İ.S. isimli şüpheli olay sonrasında gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli daha sonrasında adliyeye sevk edildi. İ.S., savcılık sorgusu ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

SAKARYA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:23

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