SUBÜ'de 25'inci yılını dolduran personele plaket

SUBÜ Sapanca MYO’da 25’inci yılını dolduran idari personellere okul Müdürü Prof. Dr. Oğuz Türkay tarafından plaket verildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Meslek Yüksekokulu idari ve akademik personel toplantısı yapıldı. Toplantıda, meslekte 25’inci hizmet yılını dolduran idari personel Cemal Şener Akkaya ve İbrahim Aksu’ya Okul Müdürü Prof. Dr. Oğuz Türkay tarafından plaket takdim edildi. Prof. Dr. Oğuz Türkay, “Okulumuzda eleman azlığına rağmen, görevlerini özveri ile aksatmadan yapan tüm personelimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Akademik personelinde katıldığı toplantıda eğitim faaliyetleri ile ilgili düşünceler dile getirilirken, öğrencilerin daha iyi eğitim alabilmesi için yapılması gerekenler tartışıldı.

SAKARYA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:23

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