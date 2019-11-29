SAMEK Mutfak Atölyesi’nde el becerileri gelişiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK Mutfak Atölyesi’nde eğitimler devam ediyor.

Butik Pasta ve Kurabiye Kursu Eğitmeni Hümeyra Çil, “Kursiyerlerimize rengarenk figürler, süsleme teknikleri, hamur kaplama, pandispanya, pastacı kreması, ganaj, şeker hamuru yapımı yapımlarını öğreniyoruz. Özel günler için pasta yapımını en ince ayrıntılarıyla öğretiyoruz. Aynı zamanda pastahane sahipleri de kendilerini geliştirip daha modern pastalar yapmak için SAMEK Butik Pasta ve Kurabiye kursumuza geliyorlar” dedi.

Kurslarda öğrendiği rengarenk süslemelerin çocukların ilgisini çektiğini belirten kursiyer Melek Cengiz, “En değerli varlıklarımız çocuklarımız, onları sağlıklı ürünler pişirerek yetiştirmek, bir anne olarak en önemli görevim. SAMEK Mutfak Atölyesi’nde öğrendiğim rengarenk figürlü süslemeli pastalar çocuklarımın da ilgisini çekiyor. En önemlisi el yapımı sağlıklı pasta, kurabiye yapımı öğrenip çocuklarıma sunmaktan çok memnunum” diye konuştu.

SAMEK’te zamanın hem verimli hem de eğlenceli geçtiğini söyleyen kursiyer Cavide Hacıoğlu ise, “SAMEK’te saatlerimiz hem verimli hem eğlenceli geçiyor. Pasta yapmayı, kaplamayı, süslemeyi seviyorum. Sosyalleşme ortamı oluşmasının yanı sıra yaptığımız ürünlerin satışını yaparak da gelir elde etmiş oluyoruz. Burada daha çok vakit geçirmeyi isterdim” şeklinde konuştu.

SAKARYA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:23

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