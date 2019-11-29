Evden ruhsatlı tabanca ve ziynet eşyası çalan hırsızlar tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Evden ruhsatlı tabanca ve ziynet eşyası çalan hırsızlar tutuklandı

DHA

- SAKARYA´nın Arifiye ilçesinde evlerden ziynet eşyası ve bir ruhsatlı tabanca çalan 2 kişi, İstanbul´da yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- SAKARYA´nın Arifiye ilçesinde evlerden ziynet eşyası ve bir ruhsatlı tabanca çalan 2 kişi, İstanbul´da yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Arifiye´de yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından evlere girerek ziynet eşyaları ve bir ruhsatlı tabanca çalan şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan G.V. (27) ile K.Y. (23) olduğu belirlendi. İstanbul'da oldukları tespit edilen G.V. ve K.Y., yakalanarak gözaltına alındı. G.V. ve K.Y.´nin evlerinde yapılan aramalarda çalınan ruhsatlı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.V. ve K.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAKARYA

29 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:53
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SAMEK Mutfak Atölyesi’nde el becerileri gelişiyor
YEREL HABERLER SAMEK Mutfak Atölyesi’nde el becerileri gelişiyor
AFAD'tan minik öğrencilere 'Afet Farkındalığı' eğitimi
YEREL HABERLER AFAD'tan minik öğrencilere 'Afet Farkındalığı' ...
Ziynet eşyası ve silah çalan şahıslar tutuklandı
YEREL HABERLER Ziynet eşyası ve silah çalan şahıslar tutuklandı
Zamanı aşan sergi OSM’de açıldı
YEREL HABERLER Zamanı aşan sergi OSM’de açıldı
AKM’de ‘Madde Bağımlılığı’ konulu sağlık konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER AKM’de ‘Madde Bağımlılığı’ konulu sağlık konferansı ...
Başkan Işıksu’dan Güneşler’i mutlu eden proje
YEREL HABERLER Başkan Işıksu’dan Güneşler’i mutlu eden proje
SUBÜ'de 25'inci yılını dolduran personele plaket
YEREL HABERLER SUBÜ'de 25'inci yılını dolduran personele plaket
İş yerinde uyuşturucu eken bekçi tutuklandı
YEREL HABERLER İş yerinde uyuşturucu eken bekçi tutuklandı
Hendek’te vezneler hafta sonu açık olacak
YEREL HABERLER Hendek’te vezneler hafta sonu açık olacak
Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
YEREL HABERLER Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Kırgızistan'dan gelen heyet SASKİ'nin projelerini inceledi
YEREL HABERLER Kırgızistan'dan gelen heyet SASKİ'nin projelerini ...
Sakarya'dan çaldıkları çelik kasayla Ankara'da yakalanan 3 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya'dan çaldıkları çelik kasayla Ankara'da ...
SUBÜ üniversite tercih günlerine ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER SUBÜ üniversite tercih günlerine ev sahipliği yaptı
Sakarya'dan çaldıkları çelik kasayla Ankara'da yakalandılar Sakarya polisi çelik kasa hırsızlarının peşini bırakmadı: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya'dan çaldıkları çelik kasayla Ankara'da ...
Çözüm Masası’ndan anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Çözüm Masası’ndan anlamlı etkinlik
Veri Bilimi ve Günümüzdeki Uygulamaları SAÜ'de konuşuldu
YEREL HABERLER Veri Bilimi ve Günümüzdeki Uygulamaları SAÜ'de ...
AKM’de ‘Türkler Ortaya Çıkınca’ konferansı gerçekleşecek
YEREL HABERLER AKM’de ‘Türkler Ortaya Çıkınca’ konferansı ...
Ramazan Kurtoğlu SAÜ’de ‘Algı Yönetimini’ anlattı
YEREL HABERLER Ramazan Kurtoğlu SAÜ’de ‘Algı Yönetimini’ anlattı
Erenler’de ağaç budama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Erenler’de ağaç budama çalışmaları devam ediyor
Kıbrıs Gazilerine ‘Milli Mücadele Madalyası ve Beratları’ verildi
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazilerine ‘Milli Mücadele Madalyası ve ...
Engelliler günü vesilesiyle Hendek’te etkinlik düzenlenecek
YEREL HABERLER Engelliler günü vesilesiyle Hendek’te etkinlik ...
Hendek’te, ‘Çocuk sağlığı ve hastalıkları’ konulu söyleşi düzenledi
YEREL HABERLER Hendek’te, ‘Çocuk sağlığı ve hastalıkları’ konulu ...
Sapanca'da genel temizlik
YEREL HABERLER Sapanca'da genel temizlik
Sapanca Yanık Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Sapanca Yanık Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X