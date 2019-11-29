SAÜ'de 'Kleine Fabel' kitabını yorumladılar

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Alman Dili ve Edebiyatı Kültür Topluluğu (ADEK) tarafından düzenlenen etkinlikte Franz Kafka’nın “Kleine Fabel” kitabı okundu ve yorumlandı.

SAÜ Fen Edebiyat Fakültesinde yapılan etkinlikte edebiyat dünyasının en önemli yazarlarından Franz Kafka'nın 1920 yılında kaleme aldığı fabl örneği olan Kleine Fabel isimli eseri, topluluk üyesi öğrenciler tarafından okunarak yorumlandı. Etkinlik Franz Kafka’nın hayatının Almanca ve Türkçe olarak anlatımıyla başladı. Ardından Kleine Fabel kitabı, iki dilde yorumlanarak eser hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Etkinliğin devamında ayrıca kitap ile ilgili kısa bir film izletildi.

SAKARYA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:23

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