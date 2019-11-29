Hendek Belediyesinde 'Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi' semineri verildi

Hendek Belediyesi tarafından çalışanlarına yönelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' semineri verildi.

Hendek Belediyesi Ticaret Merkezi Konferans salonunda İş Sağlığı ve İş Güvenliği uzmanı Ergün Özdemir tarafından düzenlenen eğitime belediye ve Türkay personelleri katıldı. Hizmet içi eğitim programında Özdemir çalışanlara haklarını anlatarak, sorumlu olduğu konulara değindi. Özdemir personellere iş sağlığı, güvenliği, işçi ve işveren haklarıyla sorumlukları, acil durumda yapılması gerekenler, meslek hastalıkları, kaza, yaralanma ve ilgili bakanlığın belirlediği konular hakkında bilgiler verdi. İş kazaları hakkında resmi rakamları paylaşan Özdemir, “Türkiye iş kazalarında dünyada ikinci durumdadır. En çok iş kazası metal sektörü ve inşaat sektöründe; genellikle sabah saatlerinde ve yemekten sonra meydana geldiği anlaşılıyor” diye konuştu.

Özdemir sözlerinin devamında, “Çalışanlar aldığı eğitim ve işverenin talimatları doğrultusunda önce kendini, sonra diğer çalışanları korumakla yükümlüdür. Bir tehlike gördüğümüz anda anlık müdahale ederek işverene veya işyeri temsilcisine haber verilmesi gerekir” dedi. İş kazası ve meslek hastalıklarını azaltarak çalışanların ve işletme güvenliğini sağlamak amacına değinen Özdemir, “İş ve işçi güvenliği üretimin sürekliliği açısından büyük bir hedeftir” dedi.

Eğitimlerin yıl boyunca periyoduk olarak devam edeceği ve katılımcılara belge verileceği bildirildi.

SAKARYA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:23

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