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Başkan Yüce: "Sakarya’nın gelişme ve büyüme ivmesi sürecek"

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Prof. Elizabeth Kiango Kiondo’yu ağırladı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen görüşmede Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci, Genel Sekreter Yardımcıları Bedrullah Erçin, Ali Oktar, Ziya Cevherli, Doç.Dr. Furkan Beşel ile Büyükşehir ve SASKİ bürokratları yer aldı. Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Kiondo’ya Sakarya’ya ilişkin bilgiler vererek, nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.
Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya; bir milyonu aşan nüfusu, 16 ilçesi ile her geçen gün büyüyen ve gelişen bir şehir. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Sakarya’mız, büyük şehirlere olan yakınlığıyla da göç almaktadır. Ulaşım akslarının geçiş noktası olan şehrimiz, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Karadeniz’e olan kıyısı, gölleri, şehre ismini veren nehri ile bir su şehridir. Aynı zaman yaylaları, ovaları ile doğal güzelliklerin merkezidir. 4 mevsimi yaşayan, jeotermal kaynakları ile kaplıcalarını yer aldığı Sakarya’mız tarım noktasında da örnek konumdadır. Dünyada sayılı olan longozlardan biri de şehrimizdedir. Kültürel çeşitliliğe sahip, farklı etnik kökenden insanın bir arada yaşadığı Sakarya’mız hoşgörü, kardeşlik ve huzur şehridir. Sakarya tarihi, doğal ve kültürel zenginliğinin yanı sıra sanayide de gelişen bir ivmeye sahip. İnşallah şehrimizin sahip olduğu potansiyeli daha da yükseltecek, geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız. İş birliği fırsatları ile Sakarya gelişme ivmesini sürdürecek” dedi.
Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Prof. Elizabeth Kiango Kiondo ise nazik karşılama dolayısıyla Başkan Ekrem Yüce’ye teşekkür ederek, “Türkiye ile iş birliğimizi geliştirmek istiyor, iş adamlarını Tanzanya’da yatırım yapmaya davet ediyorum. Ülkemizin yatırımcılara sunduğu teşviklerden faydalanmalarını istiyoruz. Tanzanya’da Sakarya’nın sahip olduğu doğal güzelliklere sahip bir ülke. Sakarya’ya intikal ettiğim andan itibaren ticaretin ve tarımın merkezi olduğunu anladım. Tanzanya ile çok ortak yönünün olduğunu fark ettim. Umarım Sakarya ile ülkemiz arasındaki iş birliği önümüzdeki süreçte gelişir” diye konuştu.

SAKARYA

29 Kasım 2019 Cuma

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