SAÜ’de, ‘Türk Halk Müziği Konseri’ düzenlendi

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik Araştırmaları Topluluğu tarafından ‘Türk Halk Müziği Konseri’ düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konserin solistliğini Prof. Dr. Nilgün Sazak ve Gözde Apaydın yaptı. Erşan Karaca’nın sunduğu konserde kabak kemane solistliğini Berat Tavşan yaparken, bağlamalarda Serkan Odan ve Erdi Demir, klavyede Utkan Demirhan, gitarda Halil Şekeroğlu, kavalda Volkan Kaya yer aldı.

SAKARYA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:23

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