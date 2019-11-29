SASGEM konferanslarının konuğu Prof. Dr. Talip Alp oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

SASGEM konferanslarının konuğu Prof. Dr. Talip Alp oldu

İHA

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezince (SASGEM) düzenlenen konferansa bu hafta Prof. Dr. Talip Alp katıldı.

SASGEM konferanslarının konuğu Prof. Dr. Talip Alp oldu

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezince (SASGEM) düzenlenen konferansa bu hafta Prof. Dr. Talip Alp katıldı.
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda yapılan konferansta “İslam Medeniyetinde Bilim ve Teknoloji” konusu ele alındı.
Prof. Dr. Talip Alp, bilimsel tarihin sürecinden bahsederek, “Bugün kullandığımız bilimsel verileri biz icat etmedik çok eski zamanlardan beri insanların birikmiş buluşlarıdır. Pi sayısını ilk defa kullananlar Babillerdir, Arşimet değildir. Arşimet diye söylerler ama yanlış. İlk takvimi bulan, sıfırı ilk defa kullanan, zamanı ölçmek için gündüz saatini keşfeden Babillerdir” dedi.
Sümerlere ait bir tablet ve Fenike yazısı örneği gösteren Alp, Sümerlere ait bir tabletin şu an Amerika’da bir üniversitenin müzesinde olduğunu söyledi. Prof. Dr. Alp, “766 yılında Abbasi Halifesi Ebu Cafer el Mansur tarafından Bağdat şehri kuruluyor. Mansur geniş ufku olan bir adam. Bütün bilime merakı olan, sağlığını korumak için tıp bilginlerini yanında toplayan birisi. Çevrede ne kadar bilimle ilgilenen varsa topluyor ve bizim bilim tarihinde en önemli müessese olan Beytü’l Hikme’nin ilk şekillerini teşkil eder” diye konuştu.
Beytü’l Hikme’nin anlamının “hikmet evi” olduğunu söyleyen Alp, aslında bunun felsefe demek olduğunu ve Kur’anı Kerim’de geçen hikmetle ilgili ayetlerin manalarını söyledi. Bir ülkede ve bir toplumda bilimin gelişmesi için belirli şartlar olması gerektiğine değinen Alp, “Bunlardan bir tanesi ülkede istikrar. Barış olacak, insanlar birbirine hoşgörüyle bakacak, saygı sevgi olacak, iyi iş yapanlar desteklenecek. Abbasiler döneminde hep bu yapılmış. Sadece halife değil bazı zenginler de bilim adamlarını desteklemişlerdir. Maksat insanların aydınlanması, kainatın öğrenilmesidir. Türevi ilk defa kullanan kişinin Newton değil, 1112. yüzyılda İran’da Şerafettin Tusi olduğu yeni ortaya çıktı. Bunu yaklaşık bir sene önce TÜBİTAK mecmuasında okudum” şeklinde konuştu.
İbni Sina’nın hayatından kısaca bahseden Alp, dört yüz eseri olduğunu, bu eserlerinin 43’ünün tıpla ilgili olduğunu belirtti. Alp, “En önemli şaheseri El Kanun Fi’tTıp’tır ve bu eser Avrupa 600 yıl okutulmuştur” ifadelerini kullandı.

SAKARYA

29 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:53
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3. OSB itfaiye müfrezesi hizmete alındı
YEREL HABERLER 3. OSB itfaiye müfrezesi hizmete alındı
SAÜ’de, ‘Türk Halk Müziği Konseri’ düzenlendi
YEREL HABERLER SAÜ’de, ‘Türk Halk Müziği Konseri’ düzenlendi
Başkan Yüce: "Sakarya’nın gelişme ve büyüme ivmesi sürecek"
YEREL HABERLER Başkan Yüce: "Sakarya’nın gelişme ve büyüme ivmesi ...
SAÜ’de ‘Sağır Kültürü ve İşaret Dili Eğitimi’ düzenlendi
YEREL HABERLER SAÜ’de ‘Sağır Kültürü ve İşaret Dili Eğitimi’ ...
Hendek Belediyesinde 'Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi' semineri verildi
YEREL HABERLER Hendek Belediyesinde 'Temel iş sağlığı ve güvenliği ...
SAÜ'de 'Kleine Fabel' kitabını yorumladılar
YEREL HABERLER SAÜ'de 'Kleine Fabel' kitabını yorumladılar
Sakarya'da hırsızlık yapan 2 kadın Kocaeli'de yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya'da hırsızlık yapan 2 kadın Kocaeli'de ...
Evden ruhsatlı tabanca ve ziynet eşyası çalan hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER Evden ruhsatlı tabanca ve ziynet eşyası çalan ...
SAMEK Mutfak Atölyesi’nde el becerileri gelişiyor
YEREL HABERLER SAMEK Mutfak Atölyesi’nde el becerileri gelişiyor
AFAD'tan minik öğrencilere 'Afet Farkındalığı' eğitimi
YEREL HABERLER AFAD'tan minik öğrencilere 'Afet Farkındalığı' ...
Ziynet eşyası ve silah çalan şahıslar tutuklandı
YEREL HABERLER Ziynet eşyası ve silah çalan şahıslar tutuklandı
Zamanı aşan sergi OSM’de açıldı
YEREL HABERLER Zamanı aşan sergi OSM’de açıldı
AKM’de ‘Madde Bağımlılığı’ konulu sağlık konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER AKM’de ‘Madde Bağımlılığı’ konulu sağlık konferansı ...
Başkan Işıksu’dan Güneşler’i mutlu eden proje
YEREL HABERLER Başkan Işıksu’dan Güneşler’i mutlu eden proje
SUBÜ'de 25'inci yılını dolduran personele plaket
YEREL HABERLER SUBÜ'de 25'inci yılını dolduran personele plaket
İş yerinde uyuşturucu eken bekçi tutuklandı
YEREL HABERLER İş yerinde uyuşturucu eken bekçi tutuklandı
Hendek’te vezneler hafta sonu açık olacak
YEREL HABERLER Hendek’te vezneler hafta sonu açık olacak
Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
YEREL HABERLER Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Kırgızistan'dan gelen heyet SASKİ'nin projelerini inceledi
YEREL HABERLER Kırgızistan'dan gelen heyet SASKİ'nin projelerini ...
Sakarya'dan çaldıkları çelik kasayla Ankara'da yakalanan 3 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya'dan çaldıkları çelik kasayla Ankara'da ...
SUBÜ üniversite tercih günlerine ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER SUBÜ üniversite tercih günlerine ev sahipliği yaptı
Sakarya'dan çaldıkları çelik kasayla Ankara'da yakalandılar Sakarya polisi çelik kasa hırsızlarının peşini bırakmadı: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya'dan çaldıkları çelik kasayla Ankara'da ...
Çözüm Masası’ndan anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Çözüm Masası’ndan anlamlı etkinlik
Veri Bilimi ve Günümüzdeki Uygulamaları SAÜ'de konuşuldu
YEREL HABERLER Veri Bilimi ve Günümüzdeki Uygulamaları SAÜ'de ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X